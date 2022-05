Pour la deuxième année, "Fléron – la ville à la campagne" devient, le temps d’un week-end, le théâtre d’un grand événement artistique itinérant. Plus de 100 artistes, artisans ou exposants fléronnais (peinture, sculpture, photos, musique, produits de bouche,...) donnent rendez-vous aux Fléronnais et ouvrent grandes leurs portes ces samedi 28 (13h à 19h) et dimanche 29 mai (10h à 18h) sur 30 lieux d'exposition.



Mis en place par le service Culture de la commune de Fléron, le parcours d’artistes s’inscrit désormais dans les événements fléronnais incontournables et qui donne à voir l’incroyable production artistique de ses concitoyens mais aussi de leurs voisins.

"Une occasion unique de découvrir et valoriser l’image culturelle et artisanale de la commune, favoriser la rencontre entre les créateurs et les visiteurs, et soutenir l’expression artistique sous toutes ses formes. Le tout en parcourant, à pieds, à vélo ou à cheval, la commune et tous ses lieux de créations", commente le collège communal.



Parcours d’Artistes, c’est une exposition itinérante mais pas que... ! Pendant deux jours, vous pourrez également assister à des concerts, visiter une brasserie, participer à des ateliers culinaires ou à des démonstrations de Djembe et de cirque, vous essayer aux différentes cuisines du Food truck Festival ou tout simplement déguster un verre entre amis.

Architecture et jardin, sculpture, arts-visuels, musique, littérature et poésie, arts de la scène, art culinaire, bande-dessinée... tous les domaines seront représentés lors de ce grand événément artistique, entièrement gratuit.

Le départ du Parcours d'artistes se fait de l'Espace Culture (Rue de Romsée 18) où se trouvent les cartes.

Des vélos seront mis en location gratuitement.

Bars et restaurations sont prévus tout au long du parcours : pains saucisses, pizzas, piadinas, gaufres, donuts, foodtrucks, bières artisanales,...

Plus d'infos auprès du Service Culture - 04 355 91 87 - culture@fleron.be - www.culture.fleron.be