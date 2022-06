Thierry Ancion, bourgmestre de Fléron: "Financièrement, on est au pied du mur !" Liège Aude Quinet © shutterstock

A Fléron comme ailleurs, les temps sont durs pour les communes : hausse du prix de l’énergie, indexation des salaires… Pour l’année 2020, Fléron enregistre une hausse entre 700 000 euros et 800 000 euros de charge énergétique supplémentaire « pour toutes les entités », et une indexation salariale de l’ordre de 200 000 euros, et 150 000 euros supplémentaire pour la piscine. « Cela revient à près d’un million d’euros à trouver », s’inquiète le bourgmestre Thierry Ancion. « On est au pied du mur. Comment faire ? ».