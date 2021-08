Vous n'avez rien manqué de la saga Harry Potter et vous rêvez, comme Harry, d'apprendre à jouer au quidditch? Alors rendez-vous le 27 août prochain, sur le site du terrain de football de Fléron (avenue de l'Espace Sport)!

En effet, après l'édition de 2019 ayant accueilli plus de 2 000 personnes, le service de la culture de la commune de Fléron relance le concept de cinéma en plein air. A l'affiche? Harry Potter à l'école des sorciers, le premier film adapté de la saga de J.K. Rowling et sorti il y a déjà 20 ans! Une parade Cosplay est également au programme, histoire de faire découvrir l'univers enchanté de Poudlard aux plus petits.

Avant la projection du film prévue à 21 h, il sera possible, dès 19 h, de s'initier au quidditch grâce au Liège Leviathans Quidditch Club. Pour prendre part à cette initiation, il est demandé de s'inscrire sur le site Internet www.culture.fleron.be. Tenue de sport conseillée...

Réservez votre soirée du 27 août et rendez-vous sur place avec votre plaid! Des chaises seront mises à disposition mais en nombre limité.

En raison des mesures Covid-19 toujours en vigueur, l'accueil sera limité à huit personnes maximum par groupe (enfants jusqu'à 12 ans non compris). A noter que des groupes de plus de huit personnes seront autorisés pour autant que ces personnes appartiennent au même ménage. Le port du masque sera obligatoire pour circuler sur le site, au-delà de 12 ans. De plus, la distanciation entre les bulles devra être maintenue.

Accès gratuit au site dès 19 h.