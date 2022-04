Trois hommes nés en 1991, 1985 et 1979 ont été interpellés après avoir commis un simple de sac, mais aussi le vol avec violence d’une chaîne de cou à deux dames âgées à Fléron ce mardi. Il était aux environs de 18 h 30 lorsqu’une dame s’est fait voler son sac à main et son contenu alors qu’elle se trouvait à Fléron. Elle ne s’est pas de suite rendue compte du vol.

Les auteurs, au nombre de trois, ont pris la fuite à bord d’une camionnette. Peu après, les suspects se sont rendus à Fléron. L’un d’eux a interpellé une septuagénaire qui était occupée à faire du jardinage. L’un d’eux a prétexté qu’il cherchait son chien pour tenter de rentrer dans la propriété. Lorsque la dame a refusé, l’un des agresseurs l’a saisie au cou et lui a arraché sa chaine.

Le bijoux en or est composé d’une chaîne à gros maillons et d’une médaille sur laquelle est inscrit “Je t’aime Maman.” Le bijoux aurait une grande valeur pécuniaire, mais également, on s’en doute, sentimentale. A l’arrivée de la police, la victime présentait des griffes au cou et son t-shirt était partiellement déchiré. Les deux dames sont en état de choc. L’un des suspects se trouvait en probation au moment des faits. Le parquet de Liège a été avisé des vols. Le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mise sous mandat d’arrêt.