Une obligation qui doit être abrogée selon le gouverneur de la province de Liège... Thierry Ancion maintient malgré tout son arrêté!

Ce vendredi matin, le marché de Fléron a retrouvé sa configuration habituelle en reprenant ses quartiers sur la place communale, jusqu'ici limité à l'aire de parking. Les marchands ont donc récupéré leurs emplacements. Mais sachant que les mesures sanitaires restent d'application, le bourgmestre de Fléron avait décidé de maintenir obligatoire le port du masque pour tous, marchands comme clients. Il a pris un arrêté en ce sens, sachant que le premier arrêté de police relatif au port du masque obligatoire prenait fin le 3 juillet, et en a informé le gouverneur de la province de Liège. Décision notamment motivée par la configuration du marché, la fréquentation d'une proportion importante de personnes âgées et donc considérées à risques et la difficulté de faire respecter la distanciation sociale une fois les clients sur le marché... Et d'affirmer avoir pu constater à diverses reprises que cette distanciation n'est pas toujours observée par les clients...

Comme déjà précisé en mai dernier au moment de la réouverture du marché, le gouverneur lui a répondu que "cet arrêté de police est contraire aux mesures prises par le gouvernement fédéral durant la crise sanitaire". Et d'ajouter: "le fait que votre marché, comme tout autre marché, soit visité par des personnes âgées ne constitue pas une situation locale spécifique nécessitant des mesures particulières". Le gouverneur, Hervé Jamar, lui a alors spécifié son obligation d'en informer le ministre de l’Intérieur et le ministre des Pouvoirs locaux, l'invitant dès lors à abroger "cette mesure qui contrevient à l'uniformité des mesures sur l'ensemble du territoire".

Depuis lors, la situation a quelque peu évolué puisque le comité de concertation, qui rassemble le gouvernement fédéral et les entités fédérées, a décidé jeudi soir d'élargir l'obligation du port du masque, dès ce samedi, aux magasins, centres commerciaux, cinémas, salles de spectacle ou de conférence, auditoires, lieux de culte, musées et bibliothèques. Thierry Ancion a donc rebondi sur cette nouvelle disposition pour écrire à nouveau au gouverneur, se basant sur l'arrêté ministériel stipulant que "l'accès aux marchés est organisé par les autorités communales... ainsi que les mesures de prévention appropriées qui sont au moins équivalentes à celles du guide générique relatif à l'ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus Covid-19".

"Au moins équivalentes signifiant, à mon sens, que l'on peut prendre des mesures complémentaires si la situation l'exige. Mieux même, dans les dernières FAQ (NDLR: Foire Aux Questions) du 06/07/2020, page 3 au point 4 des six règles d'or, on peut lire: quand la distance de sécurité ne peut pas être respectée, il est nécessaire de porter un masque!", relève Thierry Ancion, regrettant ainsi cette porte ouverte laissée à l'interprétation. "Malheureusement, comme ce fut et comme c'est toujours le cas dans cette crise sanitaire, les autorités locales ont trop souvent dû composer avec des décisions manquant de clarté et souvent inapplicables sur le terrain. Je dois bien avouer ma lassitude face à de telles décisions. Depuis bientôt 5 mois, sur le terrain et au contact de la population, les responsables locaux ont répondu présents à toutes les sollicitations et géré en bon père de famille les situations exceptionnelles se présentant sur le territoire".

Et de conclure en informant le gouverneur de son intention de maintenir son arrêté imposant le port du masque sur le marché! "Le seul but recherché étant la protection de la santé de mes administrés"!