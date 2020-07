Le port du masque reste obligatoire également pour les clients!

Dès ce vendredi, le marché hebdomadaire de Fléron retrouvera sa configuration initiale en reprenant ses quartiers sur la place communale. En effet, dans le cadre des mesures prises par le Conseil National de Sécurité, la commune de Fléron avait procédé, en mai, à la réouverture du marché mais uniquement sur l'aire de parking et ce, pour une question d'organisation vu le comptage des clients à réaliser afin de respecter la distanciation sociale.

Ce vendredi, non seulement les marchands vont à nouveau s'établir sur la place communale, en plus de l'aire de parking, mais ils vont également retrouver, du moins les abonnés, leurs emplacements habituels. Tous les marchands peuvent donc à nouveau être présents, y compris les marchands "volants". Le marché de Fléron va donc reprendre l'allure qui était la sienne avant la propagation du coronavirus dans le pays ayant entraîné le confinement.

Cela dit, sachant que les mesures sanitaires restent de mise, un sens de circulation unique sera toujours à respecter. Quant au port du masque, il reste obligatoire également pour les clients! Les autorités fléronnaises s'étaient clairement démarquées en imposant le port du masque à tous, commerçants comme clients. "Vu la configuration du marché, nous avions estimé que c'était préférable ainsi. Et il s'est confirmé que c'était une bonne chose car nous avons pu constater que la distanciation sociale n'est pas toujours bien observée. Ainsi, on évite les frustrations entre les clients et on protège tout le monde", souligne Thierry Ancion, bourgmestre de Fléron.

La désinfection des mains reste également obligatoire avant de pénétrer sur le site. Autre nouveauté, deux sorties seront créées à mi-parcours (une coté cité Tilman et l'autre vers le Ravel) afin de permettre aux clients de quitter le marché s'ils ne souhaitent pas poursuivre.

Par ailleurs, deux étudiants ont été engagés afin d'aider les personnes âgées sur le marché, de 8 h à 12 h, durant les mois de juillet et août. "Ils les aideront à porter leurs courses et les ramener à leur voiture ou à leur domicile si celui-ci est accessible à pied depuis le marché. Ils seront reconnaissables à leur gilet jaune", précise-t-on à la commune de Fléron.

Dans le cadre du plan canicule, ces jeunes seront également chargés de rappeller quelques conseils de sécurité, comme boire suffisamment d'eau, rester dans des endroits frais et se rafraîchir régulièrement ou encore éviter les efforts physiques.