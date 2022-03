Le dernier conseil communal a approuvé la passation d’un marché pour l’achat et l’installation de "totems", poteaux métalliques de grande hauteur signalant l’entrée sur le territoire de la commune de Fléron pour un montant de 100 000 euros (TVAC). Trois grands totems adéquatement illuminés seront installés à l’entrée du territoire fléronnais sur les grands axes et dix totems de taille moyenne seront installés aux entrées secondaires du territoire communal pour souhaiter la bienvenue aux citoyens et visiteurs. Cette nouvelle signalétique globale entend améliorer : la lisibilité des limites communales ; l’orientation des visiteurs, notamment vers les zones de stationnement publiques ; et l’image de la commune. Lieux des trois entrées principales : rue Arsène Falla (N3) à Fléron ; avenue des Martyrs (N3) à Fléron ; et rue Bureau à Fléron.



Lieux des 10 entrées secondaires : rue Roosevelt ; rue de Chaudfontaine ; rue Churchill ; rue de Jupille ; rue Campane de Bellaire ; place Surfossé ; rue du Fort ; rue du Bay-Bonnet ; entrée du RAVeL du côté de Soumagne ; et entrée du RAVeL du côté de Beyne-Heusay.