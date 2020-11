Pour la première fois, ce mardi soir, le conseil communal de Fléron s'est déroulé en visioconférence. Une séance visible par les citoyens via Youtube. Si peu de points étaient à l'ordre du jour, le dernier n'aura pas manqué de pimenter cette séance.

Pour rappel, la conseillère Rebecca Mullens (PS) avait interpellé le collège lors du conseil du 27/10 concernant "la baisse constante du nombre d'élèves dans l'enseignement communal Fléronnais". "Alors que la population globale était plus ou moins équilibrée de 2011 à 2016 (de 1304 à 1311 élèves), force est de constater que depuis 2016, elle est passée de 1311 à 1215 élèves, soit une diminution de 96 élèves ou 7,32% si vous préférez", avait-elle signalé, pointant le manque de grands projets en ce sens sur le dépliant électoral 2018. "L’immobilisme tue…et votre immobilisme tue l’ECF".

La réponse du collège s'est faite par la voix de l'échevine de l'Enseignement et de la Petite enfance Sylvia De Jonghe (IC). "Force est de constater qu’avant de nous accuser de "tuer" l’ECF (rien de moins!), il eût fallu étudier la question de plus près et prendre en compte ces différents facteurs", a-t-elle débuté dans son argumentaire, avant de préciser plusieurs points:



Au niveau démographique: "Selon les statistiques de l’IWEPS, on constate que le taux brut de natalité / 1000 habitants est passé de 9,2 en 2010 à 6,7 en 2019 sur la commune de Fléron".

Au niveau du projet pédagogique : "Vous évoquez des projets pédagogiques différents tels l’immersion ou la pédagogie active. Sans vouloir vous offenser, nous ne vous avons pas attendue... Il est bien évident que nous y réfléchissons!"

Au niveau des investissements : "Êtes-vous informée des nombreux investissements en cours et à venir dans le bâti des structures éducatives communales (réfection de la cour de récréation du Fort, réfection de la cour de récréation et des alentours de l’école Lapierre ainsi que la salle de gymnastique, nouvelle école maternelle Lapierre, nouveau réfectoire à Romsée...)? Êtes-vous informée qu’au niveau informatique, la commune a investi en 2020 l’achat de 94 nouveaux PC pour des cyber classes plus performantes (41.500 €)?Vous découvrirez encore que, dans le budget 2021, l’investissement sera poursuivi avec l’achat de 34 PC pour enseigner en présentiel et en distanciel (17.000 €) ou encore avec l’acquisition de 84 tablettes avec wifi mobile (28.000 €). Dynamique qui sera réitérée chaque année jusqu’à ce que chaque classe soit correctement outillée!Et n’oublions pas la sécurité (vidéoparlophones, barrières sécurisées, badges nominatifs) pour un montant de 71.000 €"

Et l'échevine de conclure : "la meilleure publicité ne serait-elle en effet pas de défendre notre Enseignement Communal et de montrer l’exemple en inscrivant nos enfants, comme le font nos deux jeunes échevins, au sein des structures communales fléronnaises?"