C'est Thierry Ancion, le bourgmestre de Fléron qui a annoncé la nouvelle ce vendedi matin: Philippe Delcommune, le Directeur général de la Commune de Fléron, est décédé des suites de la COVID-19.

"Le Collège communal et l’ensemble du Conseil communal et de l’Action sociale partagent l’incommensurable peine de la famille vers laquelle toutes les pensées sont dirigées. De l’avis de tous, la Commune perd un homme loyal, investi, bienveillant, admirable, et respectueux".

L’ensemble du personnel communal s’associe également à la douleur de la famille. Personnel communal pour lequel un registre de condoléances a été mis à disposition.