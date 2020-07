Le bourgmestre annonce également l'application de la tolérance zéro face à des manquements aux dispositions en vigueur en matière d'organisation d'événements...

Thierry Ancion, bourgmestre de Fléron, a pris un arrêté interdisant l'événement "Champions street 2020" pour lequel une demande a été introduite en date du 7 juillet. Demande qui faisait état d'un tournoi de football, ces 11 et 12 juillet, sur le site de la plaine des Onhons. "La commune se réjouit qu'une demande officielle, même 5 jours avant l’événement, ait été introduite. Pour rappel, en 2019, les installations avaient été occupées sans autorisation et ce tournoi s'était tenu en toute illégalité", souligne-t-on à la commune de Fléron.

Les mesures de sécurité et de prévention "relatives à d'éventuels débordements" et décrites dans la demande sont jugées très vagues. "L'organisateur évoque, en outre, la présence d'un public nombreux, dont des joueurs de D1 et des médias télévisés. Cependant, ni le délai dans les démarches, ni les mesures de sécurité publique, ni les mesures de sécurité sanitaire n'offrent de garanties suffisantes", ajoute-t-on.

Aussi, notamment sur base de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant sur des mesures d’urgence pour éviter la propagation du coronavirus, le bourgmestre de Fléron a décidé de refuser la tenue de l'événement et l'organisateur en a été informé. Ce dernier est d'ailleurs tenu de prévenir le public de la suppression de ce tournoi de football.

Le bourgmestre en profite pour rappeler à tout organisateur d'événement qu’il est tenu de respecter scrupuleusement les délais, démarches ainsi que les diverses mesures en matière de sécurité. "La fréquence de manquements similaires oblige dès lors la commune de Fléron et le centre sportif local à appliquer dorénavant la tolérance zéro. Une attention toute particulière sera dorénavant observée avec, si nécessaire, dépôt de plainte et poursuites judiciaires à la clé", prévient Thierry Ancion.