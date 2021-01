C’est une première en région liégeoise qui pourrait bien inspirer d’autres communes de même configuration : Fléron vient de prendre la décision de ne plus se prononcer favorablement sur les permis pour les projets de plus de 10 logements, situés hors de son centre urbain. Jusqu’à nouvel ordre.

On le sait en effet, la pression immobilière est énorme en périphérie liégeoise et particulièrement en bordure du pays de Herve. Fléron, comme Soumagne notamment, fait l’objet de (très) nombreuses sollicitations. Comme l’explique le bourgmestre Thierry Ancion : "À ce stade à Fléron, nous avons énormément de projets en attente de construction. D ans un avenir de 4 à 5 ans, cela représente 1 000 nouveaux logements". Comme il le précise par ailleurs, au regard des objectifs fixés par le Schéma d’arrondissement, la première couronne de Liège (dont fait partie Fléron) doit se doter de 15 000 nouveaux logements à l’horizon 2035… "ce qui représente à Fléron 70 logements par an". Nous y sommes…

Au-delà des projets en cours de réalisation, d’autres sont aussi annoncés dans le centre : 170 logements Matexi (ancien site Courtois), trois immeubles sur l’ancien bowling, 17 appartements sur le site de l’ancienne bulle de basket.

Bien-être de l’entité

La saturation est proche… "Et je dois faire face, continuellement, à des demandes de projets démesurés", constate encore Thierry Ancion. D’où cette décision que beaucoup qualifieront de sage donc. Stop au béton… Mais rappelons que la décision ne concerne pas le centre ni les projets de moins de 10 logements. De son côté, Fléron dit vouloir préserver le bien-être de l’entité, qui passe par "la pérennité du centre commercial, la préservation des campagnes".

Fléron aujourd’hui c’est 1 265 hectares dont 755 sont des surfaces dites disponibles (non-bâties), soit 59 % du territoire. Dans ces 59 %, 39 sont classés en zone naturelle et agricole. Reste 20 % et dans ces 20 %, 11 % se trouvent en zone d’habitat et 6,5 % en ZACC (reste 1 % équipements communautaires et 1,5 % zone activité économique).

"Si et seulement si tout se trouvait dans un avenir lointain à être urbanisé, le territoire de Fléron présenterait un bati de 50 % et un non-bâti de 50 %, justifiant le titre de la ville à la campagne", conclut le bourgmestre.