Drogue et alcool, deux fléaux qui peuvent avoir des conséquences dramatiques, notamment au volant! C'est pourquoi l'échevin en charge de la jeunesse à Grâce-Hollogne, Geoffrey Cimino, a souhaité mettre en place une journée de sensibilisation axée sur cette thématique. En tant que pompier professionnel, en effet, il est bien placé pour dire que l'alcool et la drogue au volant augmentent considérablement les risques d'accident...

Cette journée aura lieu le dimanche 26 juin, sur la place des Martyrs de la résistance (plus communément place du Pérou). "L'objectif est de sensibiliser jeunes et moins jeunes en rassemblant les différentes disciplines en matière de sécurité et d'aide aux personnes. Pompiers, police et douanes seront sur place", précise l'échevin, qui souhaite que l'initiative soit renouvelée chaque année.

Différentes démonstrations seront ainsi proposées au public dès 11 h (jusque 16 h). La police sera présente avec la voiture tonneau afin de faire prendre conscience des effets d'un accident tandis que les pompiers montreront comment ils pratiquent une désincarcération. La Croix-Rouge de Saint-Nicolas/Grâce-Hollogne est également annoncée afin de donner une initiation aux premiers secours.

Quant à la douane, elle expliquera à quoi sert le backscatter, à savoir un outil de scan destiné à repérer des caches dans des portières de voitures, a priori pour y dissimuler des produits stupéfiants.

A noter que cette journée de sensibilisation n'empêchera pas le déroulement de la brocante sur la place du Pérou.