Le vendredi 20 mai, l'hôpital de la Citadelle organise une journée de la diversité (14 h à 20 h) et ce, en collaboration avec diverses associations et des services internes à l'institution.

"L'hôpital de la Citadelle accueille tous les patients sans distinction, c'est inscrit dans son ADN", rappelle Sylvianne Portugaels, directrice générale. "C'est pourquoi nous avons, et de longue date, différents services dédiés à la diversité de nos publics : le service de médiation interculturelle (avec plus de 35 langues parlées), le service Welcome (unique en Belgique, qui facilite le trajet des patients à besoins spécifiques), les assistants sociaux...", détaille-t-elle.

A côté des services internes à l'hôpital, diverses associations partageant la même vision de diversité y sont actives. On peut ainsi citer Susa (autisme), Coeur SDF, le centre de médiation des gens du voyage, Personne d'abord (handicap), Gamp (handicap), Inclusion, Cripel, Info autisme, Alteo (handicap)...

Ces structures seront donc mobilisées pour présenter/rappeler ce qu'elles proposent tant aux patients qu'aux familles et visiteurs.

Au programme de cette journée:

- Dès 14 h:

Forum des associations (stands, initiations, débats...)

Ateliers pratiques (langue des signes, accueil des personnes porteuses d’un handicap, chien-guide, service Welcome de la Citadelle...)

Inauguration de la campagne "Je ne veux pas t'encadrer !"

Exposition guidée du Cripel "Pourquoi l’immigration ? En 21 questions"

- A 18 h:

Ciné-débat sur les préjugés: "On demande pas la lune" avec Sandra Gasparotto (Cripel) et Christiane Tomat (hôpital de la Citadelle)

Le restaurant d'entreprise de la Citadelle "Coteau Fourchette" s'associe à l'événement en proposant, dès le 20 mai et durant une semaine, un menu spécial "Diversité".