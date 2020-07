À la question : des festivités seront-elles organisées lors du 15 Août en Outremeuse ? La réponse était encore "oui", voici quelques semaines (début juillet). Rien de semblable aux autres années bien sûr lorsque la République libre attire en quelques jours plus de deux millions de fêtards mais, çà et là, on évoquait une brocante, un spectacle pour enfants, des animations de rue… dans le respect des conditions sanitaires.

Aujourd’hui, le discours a logiquement évolué au regard des dernières nouvelles liées à l’épidémie de Covid-19 et de cette fâcheuse hausse des cas positifs. Les fêtes de Wallonie à Liège n’auront pas lieu, trop d’incertiutdes, précise-t-on à la Province. Quant au 15 Août... "c’est compliqué", avoue le bourgmestre Willy Demeyer…

Ce mardi, ce sont les forains qui se faisaient entendre à Bruxelles… Suite à l’annonce de l’annulation de la Foire du midi, qui devait débuter ce 1er août, ils ont en effet été reçus par les autorités bruxelloises. Et en Cité ardente, même si la Foire se déroule par définition en octobre… on craint le pire.

"À ce stade en effet, il est difficile de donner un avis", poursuit Willy Demeyer. Pas d’annulation donc, il reste en effet 9 semaines et, d’ici deux mois, la situation sanitaire peut fortement évoluer. Mais les jours passent et l’incertitude est grandissante. En tout cas, pour la première fois à Liège, "la question est posée"...