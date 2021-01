L’échevin verviétois Alexandre Loffet en appelle au soutien des députés régionaux.

Vendredi, le gouvernement wallon annonçait les dossiers sélectionnés en vue de bénéficier de fonds européens dans le cadre du plan visant à favoriser la reprise et la résilience des activités en Europe et ce, après la pandémie.

Parmi les projets retenus par le gouvernement wallon, on compte bon nombre de dossiers généraux comme la création de logements sociaux, l’augmentation de la capacité d’accueil de la petite enfance. On remarque aussi des demandes de fonds pour la reconversion de friches industrielles ou de la rénovation énergétique. Il est aussi question du déploiement d’une filière wallonne "hydrogène" ou encore de deux importants dossiers liégeois que sont l’extension du tram jusqu’à Seraing et Herstal et la création d’un railport (projet Liège Carex) sur le site de Liege Airport.

Une annonce qui fait réagir Alexandre Loffet, échevin des Affaires économiques à Verviers, craignant que la cité de la laine ne soit oubliée… En adressant un courrier aux députés régionaux de l’arrondissement de Verviers, il en appelle à une mobilisation, estimant que l’arrondissement, et en particulier Verviers, "a déjà été terriblement délaissé dans le cadre de la programmation Feder".

"En tant qu’échevin de l’Emploi, des Affaires économiques et du Hub créatif, je m’inquiète qu’aucune démarche n’ait été entreprise à l’égard de nos services qui développent des dossiers sur les secteurs porteurs d’avenir. Je fais appel à vous pour que les dossiers de la Ville et de l’arrondissement soient portés au niveau régional et que le redéploiement économique soit également boosté chez nous", écrit-il.