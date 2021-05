En raison des prévisions de l'IRM, les parcs et cimetières de la ville de Liège seront fermés ce mardi ainsi que cette nuit.

A Huy, des mesures sont également d'application. Ainsi, la police de Huy applique son dispositif de précaution. Elle a procédé à la fermeture de rues boisées et de parcs publics.

La mesure restera de mise jusqu'à ce que les vents diminuent.

La mesure concerne les avenues Delchambre et Godin-Parnajon. Il est interdit d'y stationner et d'y circuler pour les piétons et les véhicules.

Les bus du Tec sont quant à eux déviés.

Les parcs Vierset et Bastin sont interdits aux piétons.

Le chemin du Chéra va lui aussi être fermé à la circulation.

De manière générale, il est fortement déconseillé de se déplacer inutilement dans les endroits boisés.