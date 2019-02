Grâce à l’ASBL présidée par Grégory Happart et... la Fédération Wallonie-Bruxelles

Suite mais pas fin de la polémique linguistique dans les Fourons. Ce lundi 18 février, un acte symbolique permettant de sauver définitivement l’école francophone des Fourons sera posé. Un coupé de ruban marquant l’achat de l’école par l’ASBL Centre sportif et culturel des Fourons, au nom du pouvoir organisateur de l’enseignement francophone maternel et primaire des Fourons. Pour les francophones des Fourons, cet acte marque clairement le sauvetage inespéré de l’école francophone – raison pour laquelle Grégory Happart, président de l’ASBL, conseiller communal RAL (Respect, Avenir et Liberté, anciennement Retour à Liège) et fils d’un certain… Jean-Marie Happart – avait le sourire.

Doit-on rappeler ? L’histoire de cette petite commune d’un peu moins de 5.000 habitants, est tout sauf un long fleuve tranquille. Géographiquement situés en Province de Liège, les Fourons sont, depuis 1963, rattachés à la Province de Limbourg (et à la Communauté flamande) ce qui provoquait régulièrement des tensions (le mot est faible), avec la majorité francophone.

Depuis, la situation s’est inversée, même si pour la première fois aux élections communales, en octobre dernier, le parti francophone, RAL, a enregistré une légère hausse. Mais depuis 2000, les francophones ont perdu la majorité. Et depuis 2000 dénonce encore Grégory Happart, “la majorité néerlandophone met en vente tout son patrimoine immobilier, terrains, bois et bâtiments”. Cette vente d’école est un pied de nez à l’autorité locale, provinciale, communautaire !

“Dès 2000, cette majorité s’est mise à vendre les bois et les terrains communaux, principalement à la Région flamande”, explique Grégory Happart, “mais aussi à quelques châtelains hollandais qui voulaient étendre leur domaine. Puis ce fut aussi le cas de beaucoup d’habitations sociales, dans lesquelles vivaient des francophones. Cela ne s’est jamais arrêté, récemment encore, la commune a annoncé vendre l’ancienne école de Remersdael qui abrite aujourd’hui un logement et le local des jeunes”.

Récemment aussi donc, la commune a manifesté son intention de vendre cette école des Fourons, située à Fouron-Saint-Martin. La dernière école francophone, dans laquelle sont scolarisés 78 élèves (primaires) sans compter les maternelles.

“Cet achat, pour un montant avoisinant les 650.000 euros est pour nous la fin d’une histoire particulièrement stressante car c’est l’avenir de l’école qui était en jeu. L’école francophone était un des derniers biens que la Commune de Fourons souhaitait valoriser tout en mettant ainsi sciemment en difficulté l’enseignement francophone à Fourons en entretenant notamment l’inquiétude de parents sur le devenir de l’établissement. Par cette acquisition, l’enseignement francophone des Fourons s’émancipe de la tutelle communale et espère pouvoir enfin envisager son avenir à long terme”.

Et cerise francophone sur le gâteau, l’achat n’a été possible que grâce au soutien de la... Fédération Wallonie-Bruxelles, qui se porte garant de l’emprunt contracté.