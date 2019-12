L'affiche du vendredi 17 juillet est connue

Les organisateurs des Francofolies de Spa viennent de l'annoncer : l'affiche du vendredi 17 juillet 2020 décolle avec Loïc Nottet mais également le groupe Hooverphonic. Ils rejoignent Mika, tête d'affiche.

2020 marque donc le grand retour de Loïc Nottet qui présente un nouveau spectacle et un nouvel album. L'artiste aux multi-talents ravira ses fans, lui qui a pour habitude de ne rien laisser au hasard, comme on a pu le constater avec "Candy", clip de 20 minutes "qui emprunte autant à l’univers de Tim Burton, qu’à celui des comics ou de Disney et qu’il a sorti pour Halloween", commentent les organisateurs de Francofolies.

Hooverphonic sera donc aussi de la partie vendredi. Le groupe repart en tournée avec sa nouvelle et toute jeune chanteuse Luka Cruysberghs, lauréate de l’édition 2017 de The Voice Flandre. "Une nouvelle voix, certes, mais dans la plus pure tradition musicale du groupe, qui reste un des plus grands de la scène belge depuis 20 ans et dont la pop symphonique n’a pas pris une ride. Tous ses tubes seront bien sûr au rendez-vous : "Mad About You", "2Wicky", "Eden", "Badaboum" et bien d’autres..."