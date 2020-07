Alors que sa saison 2020 est annulée, l'équipe des Francofolies de Spa prépare déjà son programme pour 2021, en essayant que celui-ci

Après les reconductions de Soprano, Suarez, Stephan Eicher, Loic Nottet, Glauque et Yuzmv, et les ajouts de Clara Luciani et de Vitaa et Slimane, l'équipe des Francos annonce aujourd'hui les retours en 2021 de Christophe Mae, Typh Barrow, Marc Lavoine, Cali, Roscoe et Aprile.

Roscoe et Sharko avec son huitième album électro-pop aéré et enjoués seront à écouter le vendredi 23 juillet.

Le samedi 24 juillet, les festivaliers pourront entendre la très attendue Typh Barrow et son album "Aloha", déjà disque d'or. Le très demandé Christophe Maé répond également présent pour un show ambitieux, ainsi que l'habitué Cali !

Le dimanche 25 juillet, le très populaire Marc Lavoine retrouvera son public spadois, tandis qu'Aprile défendra son nouvel EP enthousiasmant "Giving up time".

Les organisateurs rappellent que les éventuels remboursements restent possibles jusqu'au 31 juillet 2020. Toutes les informations pratiques sur les tickets de 2021 et sur les reports et échanges tickets 2020 sont disponibles sur le site du festival.