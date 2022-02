Il faudra attendre encore quelques mois pour assister à la septième édition du Festival International du Film de Comédie de Liège (FIFCL) mais, déjà, les organisateurs ont le plaisir d’annoncer que cette édition aura, comme président d’honneur, François Berléand, véritable légende du cinéma français. "Une façon pour le FIFCL de saluer sa prestigieuse carrière, à la fois riche et éclectique, drôle et grave, légère et profonde. Mais aussi, de le remercier, surtout, pour sa gentillesse, son humilité, sa disponibilité et son élégance, qui ont donné à la 6e édition du FIFCL, une nouvelle aura", indique l’organisation. "Connu pour ses multiples rôles sur les planches comme au cinéma et à la télévision, François Berléand est une figure incontournable de la comédie. Sa personnalité exceptionnelle lui permet de briller aussi bien dans l’humour que dans les rôles plus dramatiques".

Parmi ses rôles les plus marquants, on retient ses apparitions dans Martin et Léa, La Balance, Les mois d’avril sont meurtriers, Marche à l’ombre, L’Appât, La Mort du Chinois, Fred, Le Sourire du clown, Ne le dis à personne, Le Transporteur (trois films et une série télévisée).

Pour rappel, c’est depuis 2016 déjà que le Festival International du Film de Comédie de Liège rassemble autour de la comédie, sous toutes ses formes. Au programme durant 5 jours : des avant-premières, des séances scolaires, des leçons de cinéma, des castings de figurants, des master classes, des conférences, des workshops, des rencontres avec les équipes de films, des séances de dédicace, d’hommages, de remise de prix…

Notons que le FIFCL est le seul festival en Belgique à récompenser les comédies et l’unique festival en Europe à récomepnser les comédies internationales. Dix longs-métrages y sont en compétition chaque année.

Sans être exhaustif, citons Kev Adams, Gérard Darmon, Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Gérard Jugnot, Alysson Paradis, Clovis Cornillac, Jean-Marie Poiré, Olivier Gourmet, Bouli Lanners, Éric Judor, Elie Semoun, Jaco Van Dormael, Bruno Solo… autant de grands noms qui sont déjà passés par les FIFCL.