L'incendie qui a ravagé plusieurs bâtiments pourrait être volontaire

Ce dimanche après-midi, un corps sans vie a été retrouvé dans un immeuble à la suite d'un très gros incendie s'était déclaré dans une entreprise de menuiserie située à Francorchamps.

Peu avant 13 heures, un important incendie s'est déclenché dans l'entreprise de réalisations en bois Libert située au numéro 16 de la rue Emile Goedert à Francorchamps sur la commune de Stavelot.

La colonne de fumée était visible à plusieurs kilomètres à la ronde.

Les pompiers de Waimes, Stavelot et Malmedy se sont rendus sur places. Les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau ont également été envoyés en renfort avec une autopompe, une citerne de 12.000 litres, un officier et un poste de commandement.

Un hangar, un garage sont détruits par les flammes et deux maisons sont touchées par le feu. Un corps sans vie a été retrouvé sur place. Il pourrait s'agir d'un incendie criminel.