Ce jeudi, les autorités provinciales introniseront, de manière virtuelle (émission TV et live Facebook), Fred Krugger et Sophie Johnen, comme nouveaux ambassadeurs de la Province de Liège. Monsieur Frédéric Bertrand, dénommé Fred Krugger, est un créateur passionné d’automobile originaire de Basse-Bodeux et considéré comme le génie du design de la moto… Madame Sophie Johnen est créatrice de bijoux. Originaire de la région de Herve et diplômée de HEC Liège, elle s’est lancée dans l’entreprenariat en fondant la célèbre marque Mya Bay en 2012. Dessinatrice dans l’âme, elle conçoit ses bijoux qui sont aujourd’hui commercialisés dans plus de 20 pays.

Pour rappel, la Province de Liège est associée depuis près de 25 ans à l’initiative d’intronisation des ambassadeurs lancée sous l’impulsion de l’ASBL « Liège Demain ». Elle attribue le titre d’ambassadeur/ambassadrice à toute personne, quelle que soit sa sphère d’activité, qui porte haut les couleurs de la province et contribue à son rayonnement tant au niveau local qu’international. Aujourd’hui, ce réseau ne compte pas moins de 500 personnalités telles que François Walthery, Jonas Gerkens, Axel Witsel ou encore Jean-Philippe Darcis.