"Le 20 juillet, juste avant de prendre quelques jours de congé en famille, j'ai ressenti un malaise qui m'a obligé à me rendre à la clinique André Renard. Les examens ont révélé un AVC mineur", écrit le Vice-Président et ministre du Budget, de la Fonction publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et bourgmestre en titre de Herstal sur sa page Facebook. "Après 48h en observation, j'ai pu rentrer à la maison", rassure-t-il. Toutefois, du repos est nécessaire .



"Je vais mettre à profit les 15 prochains jours afin de passer du temps en famille et me ressourcer. Je suivrai toutefois, avec mon administration et mon cabinet, les conséquences des inondations notamment sur les bâtiments scolaires", ajoute-t-il.

Le ministre était présent ces derniers jours sur les lieux sinistrés par les inondations, notamment pour évaluer les dégâts des établissements scolaires dont il a la tutelle.