Avec l'arrivée des temératures négatives, le Bourgmestre de Liège, Willy Demeyer s’est assuré de la prise en charge des personnes vulnérables en rue. Le bpurgmestre de Liège a rappelé aux équipes du Relais Social du Pays de Liège et du CPAS sa volonté de réquisitionner tous les moyens nécessaires permettant un renfort de la prise en charge des personnes sans-abris tant le jour que la nuit.

Le Bourgmestre a également demandé aux services de police de redoubler d'attention à l'égard des plus démunis et surtout des sans-abris. Il s’agit de renforcer, en particulier la nuit, les patrouilles dans les lieux habituellement fréquentés par les sans-abris et de faire en sorte de les inviter fermement à se mettre à l'abri.

Pour rappel, Liège avait déjà procédé, en octobre à un renfort des moyens mis à disposition dans le cadre du Plan Grand Froid. En journée, un accueil de jour communautaire organisé par la Croix-Rouge et des services partenaires du Relais Social, Boulevard de la Sauvenière, vient renforcer l’accueil des structures habituelles qui ont dû réduire leur capacité pour respecter la distanciation.

Grâce à la forte mobilisation de tous les acteurs publics et privés intervenant au sein du Relais Social du Pays de Liège, la capacité d’hébergement de nuit a pu être préservée avec une centaine de lits répartis sur plusieurs lieux d’accueil (Abri de nuit de Liège et de Seraing, abri supplétif de St-Laurent, Thermos, Don Bosco).

Complémentairement, la Ville de Liège a, dès le mois de novembre, pris un accord avec des hôteliers liégeois pour s’assurer qu’en cas de froid extrême, personne ne passe la nuit dehors contre son gré. De plus, un accord a également été pris avec l’Armée du Salut pour activer 14 lits d’urgence si nécessaire.

Ces deux fonctions d’accueil de nuit supplémentaires seront activées dès ce lundi soir et pour toute la durée de la vague de froid.

Pratiquement, toute personne qui souhaite trouver un hébergement de nuit est invitée à se présenter à l’accueil centralisé de l’Abri de Nuit, rue sur la Fontaine, à partir de 20h. L’équipe d’encadrement procède alors à la répartition des nuitées dans les différentes structures.

Par ailleurs, une maraude des travailleurs du Relais Social viendra compléter le dispositif de nuit pour veiller à ce que toute personne qui est à la rue puisse être mise au chaud. Une collaboration est également instaurée avec la Zone de Police dont les patrouilles pourraient être amenées à rencontrer des personnes en rue la nuit.

Dans le cadre de ce Plan Grand Froid, particulier en raison des mesures Covid, plus de 10 personnes (10 ETP), renforcent déjà les équipes habituelles. Une mobilisation supplémentaire est, dès à présent, envisagée pour faire face à la situation météorologique exceptionnelle.