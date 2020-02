Une conduite de gaz a été touchée cet après-midi lors de la réalisation de travaux au niveau de la rue Barbe d’Or à Liège.

Par mesure de sécurité, plusieurs rues ont été ferméesà la circulation en début d'après-midi, et les bus sont déviés. Ainsi, il était impossible de circuler sur les quais de la Meuse entre la Passerelle et le pont Maghin. Les rues Saint Jean-Baptiste, de la Goffe, Barbe d'Or, Hors Château, de la Halle et de la Boucherie étaient également fermées. Feronstrée était bloquée entre Potierue et Saint Jean-Baptiste. Le pont des Arches aussi inaccessible, comme toutes les voiries perpendiculaires entre Feronstrée et Hors Château.

Finalement, la fuite a été maitrisée peu avant 15h30 mais les rues Barbe d'Or et St Jean-Baptiste restent fermées. Il est également impossible de se rendre au parking de la Cité.