Durant la nuit de lundi à mardi, les pompiers de Liège ont été appelés à traiter, vers 2h, une fuite de gaz sur une conduite à haute pression située sur une passerelle située entre le pont de Seraing et le pont de Sclessin. Il s’agit d’une conduite alimentant une entreprise. Un périmètre de sécurité a alors été établi et la circulation a dû être coupée sur les quais de Meuse dans les deux sens mais à cette heure-là, cela n’a pas posé de problème. La vanne alimentant la conduite a été coupée et le problème est considéré comme résolu.