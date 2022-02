Une nouvelle étape est franchie dans le projet d'érection d'une cité administrative rive gauche, à Huy.

Le collège communal a en effet décidé de lancer le marché destiné à désigner l'auteur de projets qui sera chargé de la phase de démolition des bâtiments récemment acquis par la Ville de Huy rue Axhelière et avenue des Fossés. Ce marché est estimé à 20.000 euros.

La future cité administrative permettra de regrouper les services communaux et les services du CPAS sur un site unique, et ce afin d’offrir un meilleur service à la population et de meilleures conditions de travail aux agents.

Trois grands objectifs



En installant la cité administrative à cet endroit, le collège communal dit poursuivre trois grands objectifs. Il entend d’une part investir massivement rive gauche, dans la lignée d’autres projets de grandes ampleur (aménagement de l’esplanade Batta, réhabilitation de la station basse du téléphérique…). Il veut d’autre part participer activement à l’élimination d’un chancre "afin de redynamiser le quartier tout en améliorant le cadre de vie des habitants". Enfin, "l’installation de la citée administrative à cet endroit permettra une mobilité plus aisée que rive droite."