L'Université de Liège a mis au point en avril 2020 une méthode automatisée de test de dépistage du SARS-CoV-2 et a rejoint la nouvelle plateforme fédérale de testing en tant que laboratoire homologué. C'est sa méthode automatisée qui est répliquée dans 7 autres laboratoires universitaires belges: ULB et Institut de Biologie clinique ; UCLouvain et Hôpital Saint -Luc Bruxelles ; KU Leuven et UZ Leuven ; Université de Namur et CHU-UCL Namur ; Université de Mons et Hôpital de Jolimont ; Universiteit Antwerpen et UZ Antwerpen ; Universiteit Gent et UZ Gent).

Le Labo Covid19 de l'ULiège est le laboratoire belge qui a effectué le plus grand nombre de tests PCR à ce jour.

Le 10 novembre prochain, Sa Majesté le roi Philippe effectuera une visite de travail au Labo Covid19 de l'Université de Liège.