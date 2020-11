Un "cadeau de fin d’année" qui passe mal, c’est ainsi que le syndicat ABVV-FGTB Horval qualifie la demande qui serait faite par la chocolaterie Galler à ses employés. En effet, selon le syndicat, le chocolatier ferait pression sur les travailleurs afin que ceux-ci renoncent à leur prime de fin d’année. Raison ? La nécessaire solidarité face à la crise.

Comme le détaille toujours le syndicat, l’entreprise contacterait individuellement les travailleurs afin que ceux-ci signent une convention pour renoncer à leur prime… Sans concertation sociale donc, la direction aurait envoyé un mail aux travailleurs, "en faisant du chantage émotionnel et culpabilisant les travailleurs en parlant de solidarité : Être solidaire, à un moment comme celui que le monde vit, est un must. Elle propose de renoncer à la prime de fin d’année et de verser éventuellement un bonus en priorité à ceux qui renonceraient à leur prime, dès que l’entreprise sortira de la crise Covid". Pour le syndicat, il s’agit d’un flagrant "chantage à l’emploi, puisqu’il précise que cette mesure permettrait d’éviter de laisser des personnes sur le carreau".

Et de rappeler que "la santé financière de Galler n’est pas en danger". On évoque un chiffre d’affaires de 30 millions en 2019. "La prime de fin d’année est une obligation pour l’entreprise et un droit pour les travailleurs", insiste encore Patrick Rehan, Secrétaire régional de la FGTB Horval à Liège.