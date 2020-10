Ce lundi, lors du conseil communal de la Ville de Liège, le PTB va avancer trois propositions pour "remédier aux conséquences de la fermeture des cafés et restaurant qui dans les faits diminue le contrôle social et augmente le problème de sécurité pour les femmes dès la fin de journée", relatent Sophie Lecron, Céline Fassotte et Louise Ferida Defawes, conseillères communales PTB. Elles interpelleront à cette occasion l’échevine de l’Égalité Femmes-Hommes, Christine Defraigne.

Trois propositions

La première mesure avancée est l’instauration d’une "flexibilité entre deux arrêts de bus officiels, ce qu’on appelle les arrêts à la demande. Lyon, en France, le fait depuis la mi-novembre 2019 sur toutes les lignes, dès 22 h", précise Céline Fassotte.

La deuxième mesure proposée par le PTB liégeois consiste en un renforcement des stewards dans les quartiers aux heures de retour à la maison après le travail et en soirée. "Leur présence avait pu être renforcée dans nos parcs pendant le confinement pour faire appliquer au mieux les consignes de distanciation et de sécurité sanitaires, cette expérience pourrait maintenant être renouvelée pour la sécurité de la population féminine dans le cadre actuel", continue la conseillère.

Enfin, la troisième mesure proposée par le PTB est la suivante : une intensification de l’éclairage dans les lieux rendus plus sombres par la fermeture de cafés et restaurants. "Les marches exploratoires ont déjà permis de mettre en avant des lieux ciblés qui seraient à adapter en fonction des fermetures", ajoute Cécile Fassotte.

Suite à la décision du gouvernement fédéral de fermer les cafés et les restaurants, Liège "prend des allures de ville fantôme dès la fin de journée. La diminution du contrôle social qui en découle a un impact important sur le sentiment de sécurité mais aussi sur la sécurité réelle. Et ces conséquences touchent évidemment encore bien plus la moitié féminine de la population. Les trois idées proposées sont applicables à court terme pour garantir le droit des femmes à la sécurité", concluent les trois conseillères PTB.