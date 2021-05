Litige Les autorités locales souhaitent acquérir le bâtiment mis en vente publique.

La procédure peut sembler surprenante, entre deux pouvoirs publics… ce jeudi soir, au conseil communal d’Esneux, les élus ont en effet unanimement décidé de lancer une procédure d’expropriation de la SNCB, relativement au bâtiment de la gare. En cause : la décision prise par la SNCB de mettre en vente publique ledit bâtiment… que convoite ardemment la commune d’Esneux. Avec cette procédure toutefois, la commune estime ne pas être en mesure de surenchérir, c’est donc l’impasse.

"La majorité aurait souhaité être associée à cette démarche et obtenir une certaine "préférence", estimant qu’un tel élément du patrimoine public (cette gare a été mise en service pour la première fois en 1866, et a conservé toute son harmonie architecturale malgré ses agrandissements) doit en priorité être conservé par les pouvoir publics et être affecté à des activités bénéficiant à l’intérêt général", estime l’échevin du Patrimoine Adrien Clavaer.