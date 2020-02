L’enquête publique relative au réaménagement de la gare Saint-Lambert (quais réaménagés et nouveaux accès) s’est clôturée voici un mois déjà et, si le permis est toujours en cours d’instruction, le chantier devrait démarrer dès ce mois de mars, par des travaux ne nécessitant pas de permis d’urbanisme. Le permis devrait quant à lui être délivré avant le 20 avril. Les travaux propres aux quais sont donc programmés dans la foulée, dès cet été…

Concrètement, ce vaste chantier vise à rehausser les quais, pour les personnes à mobilité réduite (PMR) notamment, mais également à couvrir ces derniers de nouveaux auvents, le tout garantissant un accès "par le haut".

Dans la nouvelle version de la gare Saint-Lambert en effet, plus question de transiter par le sous-sol (niveau -2). Les navetteurs passeront directement du niveau -1 (les quais) au niveau 0, soit le Cadran et le parvis de l’annexe du palais de justice.

Au niveau du Cadran, on retrouvera, sur le parking actuel surplombant le tunnel et les quais, un parking pour les vélos ainsi qu’un bâtiment fonctionnel abritant un guichet et une salle d’attente. L’accès aux quais se fera depuis cette esplanade… Ici, on retrouvera des escaliers couverts mais également des ascenseurs pour garantir un accès aux PMR. De l’autre côté, des escaliers et des escalators permettront de relier les quais au parvis de l’annexe du palais.

Dès mars 2020, tout va désormais s’enchaîner… le démontage des 4 escalators hors-service précédera le démontage des auvents de quais, prévu en avril 2020. Des abris provisoires seront alors installés.

Ligne coupée

Dès cet été et jusqu’à la fin de 2021, le renouvellement des quais sera réalisé. Comme l’an dernier, une coupure totale de la ligne 34 Liège-Guillemins-Liers (via les gares Carré (Jonfosse) et Saint-Lambert) est prévue, entre le 4 juillet et le 30 août. Dans la foulée, le placement de 2 escalators et de 2 ascenseurs est prévu, tout comme le remplacement des auvents de quais et du revêtement (accès prévu depuis la passerelle et le parking du Cadran). Dès l’automne 2020, le remaniement du parking du Cadran avec un bâtiment fonctionnel (abritant donc un guichet et une salle d’attente) et un parking pour vélos, sera réalisé.

Du côté des cheminots, on se réjouit de cette nouvelle qui se faisait attendre… "La gare Saint-Lambert est en effet un pôle majeur de Liège", constatent Laurent Brock et Anthony Signorino, permanents CGSP Cheminots à Liège. "C’est la gare la plus centrale, ce chantier doit redorer l’image de la ville et de son chemin de fer."

À noter qu’une demande de permis spécifique doit encore être introduite pour l’aménagement de ladite gare, en 2021.