Au sein de l’exposition immersive "De Monet à Kandinsky" que nous avons présenté il y a quelques jours et bat son plein au Palais des Congrès de Liège, il convient de mettre en exergue l’expérience de réalité virtuelle qui est proposée à la sortie de la ‘Black Box’ de l’exposition et qui invite le visiteur à prolonger son plaisir en s’immergeant à nouveau dans l’univers de deux des peintres présentés : Claude Monet et Paul Gauguin.

Equipé d’un casque permettant une vision panoramique en 3D et d’un autre casque pour le son, le visiteur se trouvera instantanément plongé dans le jardin de Giverny cher à Claude Monet et dans le voyage initiatique à Tahiti de Paul Gauguin.

En bougeant la tête, en faisant tourner le siège rotatif, le spectateur peut découvrir des nymphéas sur le côté, un petit pont de bois derrière la barque qui emmène le spectateur, ou le ciel étoilé qui le surplombe… Une immersion étonnante qui, si elle plaira à tous, réjouira beaucoup les jeunes, déjà familiers à ce genre d’expérience initiatique…

Cette expérience a pu être montée grâce au partenariat élaboré avec le nouveau Centre de Réalité Virtuelle installé au Pôle Image de Liège, le Centre Holloh, et demande un petit supplément de 4 euros, pour découvrir de manière intense les deux films proposés : le multi-récompensé Claude Monet et l’Obsession des Nymphéas et Le Voyage intérieur de Paul Gauguin.

A découvrir tous les jours sans exception, de 10 à 18h30, jusqu’au 12 septembre, au Palais des Congrès de Liège.

Infos et réservations (pour l’exposition) : www.classicall.be. Expérience VR (Réalité Virtuelle) : paiement sur place, sans réservation.