Jeudi soir, jour où la Russie a démarré l'offensive militaire en Ukraine, l'Orchestre Philharmonique royal de Liège (OPRL) jouait aux côtés du Bournemouth Symphony Orchestra à Exeter (Angleterre). Un concert arrivé à son apogée avec la "Symphonie Pathétique" du compositeur russe Tchaïkovski, l'un des chefs-d'œuvre préférés du chef d'orchestre de l'OPRL Gergely Madaras. Contre toute attente,, critiquant le choix de l’œuvre, explique celui-ci.

Un moment qui a poussé Gergely Madaras à prendre la parole : "En tant que chef d'orchestre, j'ai ressenti le besoin d'aborder cette situation - car je crois que toute personne qui se tient devant un large groupe de personnes doit prendre position, pour ou contre, dans les grands événements mondiaux".

"Jouer cette musique - comme jouer Shostakovich ou Stravinsky, ou lire Pouchkine ou Dostoïevski - me rappelle mes racines, car ma grand-mère maternelle est née et a grandi à Moscou, et à travers elle et ma mère, ma famille est imprégnée de cet héritage russe, parmi d'autres. Ces créateurs représentent pour moi la culture slave universelle, qui a tant donné au monde", témoigne le jeune chef d'orchestre hongrois.



"Cependant, à la lumière des événements d'hier, jouer cette musique a un autre niveau de signification : elle nous rappelle à quel point la vie humaine est fragile. En tant qu'avide pacifiste et humaniste, je condamne la violence et l'agression sous quelque forme que ce soit, et je pense qu'aucune cause ou agenda politique n'est plus important que des vies humaines. Et je sais que Tchaïkovski serait d'accord", poursuit-il.



"Le silence lourd de presque une minute après nos dernières notes, représentant un battement de cœur qui s'estompe, exprimait précisément ce que nous ressentions tous dans la pièce."