La chambre du conseil de Liège examine en ce moment un dossier à charge de Christophe D’Hondt, 40 ans, qui aurait dû répondre du meurtre de Frédéric Boscolo, 36 ans, commis le 14 août 2017 à Grâce-Hollogne. Christophe D’Hont ne répondra jamais de ces faits devant le justice puisque son corps sans vie a été retrouvé le 16 février dernier dans la Meuse, entre le pont d'Ougrée et le pont de Seraing.

Les faits qui ont coûté la vie à Frédéric Boscolo se sont produits dans la soirée du 14 août 2017. Frédéric Boscolo s’est rendu au domicile de Christophe D’Hont rue Paul Janson à Grâce-Hollogne. L’homme suspectait Christophe D’Hont d’entretenir une relation avec sa compagne. D'Hont était un ancien compagnon de la dame.

Frédéric Boscolo aurait porté un coup au visage de l’habitant des lieux. Christophe D'Hont aurait alors pris un couteau de cuisine en céramique et porté un premier coup à son rival. Frédéric Boscolo aurait alors tenté de prendre la fuite mais Christophe D’Hont lui aurait alors porté d’autres coups de couteau. La victime est décédée. Le suspect a été interpellé puis mis sous mandat d’arrêt.

Il a ensuite poursuivi sa détention sous la surveillance d’un bracelet électronique. Le 7 février dernier, l’homme a disparu. Il a eu un accident avec sa voiture dans l’avenue Greiner à Seraing. Un camionneur l’a vu quitter son véhicule à pied. Christophe D’Hont a ensuite complètement disparu et son corps sans vie a été retrouvé un peu moins d’une dizaine de jours plus tard. Les autorités vont devoir constater le décès du suspect et elles devront déclarer l'action publique éteinte à la suite de son décès.

“Mes clients sont particulièrement frustrés car un procès était important pour qu'ils puissent avoir des réponses à toutes leurs questions”, indique Me Renaud Molders-Pierre, qui défend la famille de Frédéric Boscolo. “Malheureusement, ce ne pourra plus jamais être le cas.”