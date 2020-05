Ce dimanche en fin de journée, un accident impliquant un automobiliste et deux cyclistes s'est produit à Grace-Hollogne, au croisement formé par les rues Vandervelde et de Lexhy. Pour une raison encore indéterminée, le véhicule conduit par une dame née en 1986 a percuté les deux cyclistes. Leurs jours sont considérés comme étant en danger, ils ont été pris en charge par les secours et transportés à l'hôpital de la Citadelle. Le parquet a été avisé et a mandaté un expert.