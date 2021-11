David, 37 ans, encourt deux peines d'un total de cinq ans de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis des viols en droguant des jeunes filles. L’homme est également soupçonné d’avoir drogué sa propre compagne dans le but de sortir seul le soir pendant que cette dernière était comateuse. L'homme se présentait sous un faux nom aux jeunes filles. "C'est ma grand-mère qui m'appelait ainsi", a déclaré le prévenu.

Cinq jeunes femmes se sont plaintes de ses comportements. Tout a débuté dans le courant de l’année 2013. David était en couple avec une dame. Cette dernière a commencé à avoir des soupçons concernant le comportement de l’homme. David voulait régulièrement sortir seul le soir. Alors qu’elle lui a fait part de ses soupçons, la jeune femme a commencé à avoir des soucis de santé. Elle était de plus en plus fatiguée. Elle se sentait vidée et alors qu’avant, elle connaissait des problèmes d’insomnies, mais avait arrêté les somnifères car elle voulait tomber enceinte, elle n’en finissait plus de dormir. Elle a finit par se sentir de plus en plus épuisée. Elle était si endormie qu’elle a finit par s’uriner dessus en dormant ! C’est alors que la maman de la jeune fille a débarqué pour annoncer à sa fille qu’un ami de David lui avait déclaré qu’il droguait sa femme pour sortir tranquille le soir ! L'homme se serait confié dans ce sens à un témoin. La jeune femme a alors pris la dernière bouteille que David lui avait si “gentiment” préparée et lui a prestement demandé d'en boire le contenu… L’intéressé s’est alors endormi pendant plus de onze heures d’affilées. La jeune femme a rompu. Une enquête a débuté, mais David n’a pas été poursuivi. Il n’a plus fait parler de lui jusqu’en 2018.

Alors qu’il allait se marier, plusieurs jeunes femmes ont expliqué qu’elles pensaient avoir été droguées par l’intéressé dans le but de les violer. Quatre jeunes dames ont expliqué avoir eu une sorte de malaise après avoir bu un verre servi par David. Le 18 janvier 2018, il a revu une jeune fille qu’il a recontactée via les réseaux sociaux. Celle-ci a bu un verre avec le suspect. Directement, elle s’est sentie mal. Elle a fait un malaise. Elle est allée vomir aux toilettes puis est partie. Elle avait les pupilles dilatées et les mâchoires serrées. Elle s’est rendue chez une amie. Cette dernière l’a conduite à l’hôpital. Lors d’une analyse, il est apparu que la jeune femme avait ingurgité de l’ecstasy. Questionné, David a prétendu que la bouteille dans laquelle se trouvait la drogue lui avait été fournie par un ami. Il aurait fait semblant d’envoyer des SMS à cet ami. Il s’est dit “sincèrement désolé”, envers la jeune femme.

Dans la nuit du 9 au 10 février 2018, c’est à Soumagne qu’une jeune femme aurait été droguée avant d’être violée. Après les faits, David s’est rendu au centre CPVS, Le Centre pour les violences sexuelles, pour déclarer qu’il avait lui-même été drogué !

Le 22 avril suivant, c’est une jeune femme qui pensait être invitée à une fête de groupe qui s’est vue servir un verre qui l’a propulsé dans un état second. Elle suivait un traitement pour la peau qui entraine de nombreuses contrindications. Elle a eu un trou noir. Mais David estime qu’ils ont pris un ecstasy ensemble d’un commun accord et il se souvient qu’il y a eu relations sexuelles qu’il estime comme étant consenties. Après les faits, elle est tombée enceinte. La jeune femme a été contrainte d’avorter.

Le dernier fait dont le prévenu doit répondre c’est produit à Trooz, dans la soirée du 22 au 23 juillet 2018 au domicile de ses parents et pour cause puisque la jeune femme qu’il a épousée en septembre 2018 n’était évidemment au courant des rencontres qu’il avait avec d’autres femmes. L’analyse toxicologique démontre également que cette jeune femme avait de l’ecstasy dans le sang.

“ Nous avons pris tous les deux de l’ecstasy”, a expliqué le prévenu qui déclare que cette prise de drogue était volontaire et consentie. “Je n’ai jamais voulu droguer personne. Peut-être qu’elle l’a oublié avec l’alcool. Je lui ai donné dans la main.” Les avocats des parties civiles ont expliqué le drame que vivent leurs clientes depuis les faits. Les jeunes femmes sont marquées par les évènements. La défense a plaidé l’acquittement en estimant qu’il s’agissait de relations sexuelles consenties. Le tribunal rendra sa décision dans le courant du mois de décembre.