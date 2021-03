Grâce-Hollogne : il réveille sa voisine de 80 ans pour lui voler de l'argent ! Liège Marc Bechet L'homme de 36 ans a été privé de liberté © BAUWERAERTS DIDIER

Ce sont des faits particulièrement consternants qui se sont produits à Grâce-Hollogne, ce samedi matin... La police de la zone a en effet mis la main sur un homme âgé de 36 ans, qui venait d'abuser de sa voisine, âgée de 80 ans. Durant la nuit de vendredi à samedi, vers 3 heures du matin, le trentenaire n'a pas hésité à pénétrer dans le domicile de sa voisine octogénaire et à réveiller cette dernière. Sous la menace, la pauvre victime a dû prendre sa carte de banque afin de retirer de l'argent, dans un distributeur... Sans scrupule, le gaillard a ensuite reconduit sa voisine à son domicile mais est reparti avec des bijoux, l'argent liquide donc... et la voiture. Ce charmant voisin, signalé à la police, a rapidement été repéré et privé de liberté. Il a été déféré au parquet de Liège ce dimanche matin.