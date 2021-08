Ce mercredi soir, la police fédérale a annoncé avoir identifié l’automobiliste qui a commis un grave accident de la route avec délit de fuite le 23 juillet dernier à Grâce-Hollogne en percutant Amaury Grégoire qui se rendait à vélo à son travail. Pour rappel, il était aux environs de 7 h 45 lorsqu’Amaury Grégoire, a été percuté alors qu’il circulait à vélo sur la chaussée de Liège, à Grâce-Hollogne. Le cycliste a été grièvement blessé.

L’automobiliste a pris la fuite. Amaury Grégoire a été emmené par les secours aux soins intensifs. Il garde des séquelles à la suite des faits. Un avis de recherche a été lancé. Il précisait que la victime avait été percutée par une voiture de marque Volkswagen Golf 5 de couleur bleu ciel. Le modèle recherché a été construit entre les années 2004 et 2007. Le véhicule devait être endommagé au niveau du pare-chocs avant droit. Il était demandé à toute personne ou garagiste qui possédait des informations à propos des faits, de prendre contact avec les autorités.

Mercredi soir, la police fédérale a annoncé sur sa page Facebook que l’auteur de l’accident a pu être identifié sans préciser si cette personne a ou non été interpellée. L’enquête suit son cours. Cette personne devra probablement répondre devant la justice de coups et blessures involontaires ayant entrainé une incapacité, de ne pas avoir été capable de contrôler son véhicule et d’avoir commis un délit de fuite.