On se demandait si une décision finirait par tomber... Sans grande surprise, ce fut finalement le cas courant de la semaine dernière: le bourgmestre de Grâce-Hollogne, Maurice Mottard, et l'échevin Geoffrey Cimino ont été exclus du Parti Socialiste.

Ce mardi soir, le comité fédéral de la fédération liégeoise du PS a pris acte de la décision prise par la commission de vigilance d'exclure du parti Maurice Mottard et Geoffrey Cimino. Ce dernier a été récemment installé comme échevin à la suite du nouveau pacte de majorité que Maurice Mottard a conclu avec Ecolo, le MR et RCGH. Ce qui a eu pour conséquence d'envoyer dans l'opposition la tendance socialiste de son rival politique Manuel Dony. Ses membres se sont ainsi vus évincer du collège communal mais aussi du conseil de l'action sociale (CPAS) et de la société du logement de Grâce-Hollogne.

Lors du dernier conseil communal, les propos tenus par Maurice Mottard n'ont laissé aucun doute sur le fait qu'il s'agissait d'une réaction, selon ses déclarations, à des manoeuvres opérées dans son dos... Et d'affirmer ainsi que Frédéric Daerden, devenu président de la fédération liégeoise du PS, "a voulu m'éliminer" en tentant de conclure un nouveau pacte de majorité avec le MR et Ecolo...

Le comité fédéral précise que cette exclusion a été décidée en raison de la violation d'accords internes à l'USC de Grâce-Hollogne dans le cadre de la formation du collège communal.

"En mettant en œuvre un avenant au pacte de majorité et en prenant des mesures de rétorsion à l'encontre de camarades socialistes, ils ont renié, malgré des sanctions antérieures, leur attachement aux valeurs du PS. Désormais, l'heure est à la reconstruction des instances militantes de Grâce-Hollogne", ajoute le comité fédéral.

Le week-end dernier, Maurice Mottard a réagi publiquement sur Facebook, afin "de clarifier les choses", en publiant le courrier qu'il a adressé au président du Parti Socialiste, Paul Magnette. Courrier adressé bien avant la réunion de la commission de vigilance et que signent également les huit autres mandataires de la tendance Mottard. Ce courrier fait notamment état "du climat qui n'a cessé de se détériorer au sein de l'USC de Grâce-Hollogne".

"Dument avertie que nous avions décidé de quitter le PS et que, dès lors, Geoffrey Cimino et Maurice Mottard ne seraient pas présents, la commission de vigilance fédérale s'est malgré tout déclarée compétente. Comprenne qui pourra ! Pour nous, la page est tournée et notre priorité, c'est l'avenir. La nouvelle majorité béton qui vient de se mettre en place, riche de toutes les tendances politiques représentées au conseil communal, sera à l'écoute du citoyen et mettra en oeuvre l'ambitieux programme de la déclaration de politique communale", écrivait dimanche Maurice Mottard, au nom des neuf, dont lui-même, conseillers communaux signataires.