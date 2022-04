Ce jeudi, la section de route de la N630c/rue de l’aéroport qui s’étend depuis la tour de contrôle de Liege Airport jusqu’au giratoire connectant la N630c/rue de l’Aéroport à la bretelle d’accès à l’autoroute E42/A15 vers Namur sera fermée.

Des meusres de circulation seront donc d'application. Ainsi :

Les usagers qui se dirigent vers les sociétés TNT/FEDEX, SKEYES et ASL BELGIUM seront invités à emprunter la sortie n° 4 « Flémalle ».

Les usagers qui se dirigent vers la société CHALLENGE HANDLING accèderont au parking de la société via la rue de l’aéroport (N630c) en empruntant la 1ère sortie du giratoire.

Pour rappel, le 10 février dernier, un chantier visant à réaliser des aménagements à proximité de l’échangeur n°3 "Bierset" de l’autoroute E42/A15 a débuté. Ces travaux permettront d’y améliorer la mobilité et la capacité du réseau, notamment en réalisant, sous l’autoroute, une nouvelle traversée. Ce chantier s’organise en plusieurs phases qui n’impacteront pas la circulation sur l’autoroute mais bien certains accès et certaines sorties, ainsi que des zones proches de l’E42/A15.

Les travaux consistent à :

Aménager un passage inférieur à l’autoroute permettant de connecter les deux côtés de l’échangeur. Ce passage inférieur comportera une liaison piétonne ;

Réaménager le giratoire situé à proximité de l’accès à l’autoroute en direction de Namur ;

Créer un giratoire au pied de la sortie de l’échangeur en direction de Liège ce qui nécessitera :

D’adapter les bretelles d’accès à l’E42/A15 en direction de Liège ;



D’adapter la rue Diérain Patar ;



De créer un accès direct entre le parking de covoiturage et le giratoire.

Cette traversée supplémentaire sous l’autoroute aura un effet significatif sur la fluidification du trafic et sur la sécurité. Ces aménagements amélioreront la capacité du réseau et permettront un accès plus aisé à Liege Airport.

Afin de limiter l’impact sur la circulation, le chantier est divisé en plusieurs phases.

Du 18 février jusqu’au 30 mai 2022 : les usagers circulant sur l’E42/A15 en direction de Liège ne peuvent pas emprunter la sortie n°3 « Bierset » :

Ils sont donc invités à emprunter la sortie n°4 « Flémalle » ou à poursuivre sur l’E42/A15 jusqu’à la sortie suivante n°2 « A604 – Seraing – Grâce-Hollogne » et ce, afin d’emprunter l’itinéraire de déviation mis en place via la rue Diérains Pré, la rue de Bierset et la rue de l’Aéroport.

Plusieurs sections de la rue Diérain Patar sont également fermées à la circulation locale. Les usagers sont donc invités à suivre les déviations en place.

Ce chantier devrait être achevé en mars 2023.

Il représente un budget de près de € 2,4 millions HTVA financé par la SOFICO, maître d’ouvrage, avec l’aide d’un subside de €2,150 millions HTVA du Fonds européen de développement régional (FEDER).