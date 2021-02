A l'issue de la séance extraordinaire du collège communal de ce mercredi, il n'a pas été décidé de convoquer un conseil communal en urgence... mais bien de désigner un avocat afin de répondre de manière judiciaire à l'ordonnance du 30 janvier dernier. Ordonnance qui, pour rappel, a donné raison à Manuel Dony après que sa démission de son mandat d'échevin ait été refusée par le conseil communal jeudi dernier... La commune avait alors 48 heures pour convoquer un conseil communal en urgence et ainsi accepter cette démission et ce, sous peine de se voir infliger une astreinte de 1 000 € par jour...

Il reviendrait, en effet, au conseil communal d'accepter la démission de Manuel Dony sachant qu'il a pris ses nouvelles fonctions ce 1er février au sein de Wallonie-Bruxelles Enseignement et que celles-ci sont incompatibles avec un mandat d'échevin. Dans ce cas, il convient de le remplacer au sein du collège communal. C'est bien là que le bât blesse car si le bourgmestre Maurice Mottard et les autres socialistes de son "clan" lui reprochent de ne pas avoir pris la peine d'annoncer officiellement son départ au collège, c'est surtout la personne désignée pour compléter le collège qui pose problème... Non élue, Déborah Colombini, échevine sous la précédente législature et compagne de Manuel Dony, pourrait très bien assurer la présidence du CPAS, à la place d’Angela Quaranta qui occuperait alors un poste d'échevin. La tendance Mottard s'y oppose.

Mardi soir, le trio de la fédération liégeoise du PS assurant une mission de tutelle sur l'instance socialiste locale a réuni les mandataires PS afin de trouver un terrain d'entente. En vain ! On précise que "les travaux vont se poursuivre". Et d'ajouter que "le non remplacement temporaire n'empêche en rien la poursuite du fonctionnement légal des instances de la commune".