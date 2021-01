Ayant été appelé à exercer une haute fonction au niveau de la fédération Wallonie-Bruxelles, plus précisément à Wallonie Bruxelles Enseignement, Manuel Dony devait prendre une décision importante... En effet, cette fonction n'est pas compatible avec son mandat d'échevin à Grâce-Hollogne. Il ne peut, dès lors, cumuler les deux... Il lui revenait donc de faire un choix entre cette fonction et son mandat d'échevin à Grâce-Hollogne, auquel on le sait attaché au regard des tensions, longues et pénibles, qui ont animé la vie politique de la commune au lendemain des dernières élections communales de 2018...

Lorsque nous l'avons interrogé sur ses intentions, le premier échevin PS de Grâce-Hollogne n'a pas caché son envie et sa motivation à l'idée d'assurer cette nouvelle fonction, à savoir la direction générale de l'ensemble des personnels au niveau du réseau Wallonie Bruxelles Enseignement. Jusqu'ici, il assurait la fonction de préfet coordinateur en charge des zones du Brabant wallon et de Huy-Waremme.

S'il laissait entendre qu'il souhaitait accepter le poste, il précisait également qu'il entendait ne pas briser l'équilibre ayant eu tant de mal à s'établir au sein de la majorité communale... Le PS de Grâce-Hollogne étant toujours sous tutelle de la fédération liégeoise du PS, la décision de son remplacement devait y être prise. A ce stade, on ne sait pas encore quel nom est ressorti...

Par contre, on sait que Manuel Dony a bel et bien remis sa démission de son mandat d'échevin à Grâce-Hollogne. Rien ne l'empêche, par contre, de rester conseiller communal.

Affaire à suivre...