Maurice Mottard et ses camarades ayant maintenu leur refus d'adhérer au pacte de Manuel Dony, celui-ci a donc été déclaré irrecevable puisqu'il n'était pas signé par l'ensemble des personnes désignées dans ledit pacte.





"Je n'ai pas pour habitude de céder au chantage et aux menaces. Je ne suis pas achetable", a déclaré Maurice Mottard, n'hésitant pas à qualifier Geoffrey Cimino de "destop". Pour rappel, il s'agit de cet élu socialiste qui a fait sombrer le pacte de majorité de Maurice Mottard en se ralliant au clan de son rival socialiste Manuel Dony. Alors que Maurice Mottard a relayé les rumeurs selon lesquelles Geoffrey Cimino faisait l'objet de menaces, ce dernier a préféré parler de "décision courageuse, ne voulant pas faire partie des gens qui bloquent la commune". Une déclaration qui a été huée parmi le public, assez nombreux, tandis que Maurice Mottard a été vigoureusement applaudi à l'issue de sa prise de parole justifiant sa position.





Dans la foulée, le conseil communal a pris acte de l'acte d'exclusion du PS de Grâce-Hollogne qui avait été déposé à l'encontre de Maurice Mottard par Manuel Dony et son clan. Acte qui a donc pris effet dès la confirmation de Maurice Mottard de ne pas signer le pacte 100 % socialiste de Manuel Dony.





Si le MR s'est déclaré ne pas vouloir faire "objection à un quelconque pacte", ce même MR dont ne veut pas Manuel Dony, on retiendra l'intervention du conseiller Ecolo Salvatore Falcone, qui s'est étonné d'un certain laisser-aller du côté de la fédération liégeoise du PS et qui a plaidé pour l'intervention de toute urgence d'un commissaire envoyé par le gouvernement wallon. Lui qui obtenait un échevinat dans le pacte de Maurice Mottard... "La mouvance Dony nous a bien fait des propositions mais elles ne rencontraient pas nos attentes", a-t-il déclaré. "On était plus dans le souci de la distribution des mandats que dans le programme"...

Ses camarades socialistes en ont fait de même lors du conseil communal vendredi soir, à l'exception de la bourgmestre faisanf fonction Angela Quaranta, qui fut excusée pour raisons médicales. Du coup, scène aussi surréaliste que toutes les autres vécues jusqu'ici à Grâce-Hollogne, c'est Manuel Dony qui, en l'absence d'Angela Quaranta, a été amené à présider le conseil communal. Surréaliste, en effet, quand on sait qu'il constitue l'une des raisons au blocage que connaît la commune, toujours sans majorité depuis les élections communales d'octobre dernier...