Pour certaines personnes, la brocante du dimanche sur la place du Pérou est l'occasion d'aller prendre l'air, d'y faire des rencontres et même d'y réaliser de jolies affaires! Pour d'autres, elle est manifestement source de nuisances... Comme toute brocante, elle a été suspendue à l'époque du premier confinement lié à la pandémie de Covid-19. Alors que la vie semble désormais sur la voie d'un retour à la normale, des citoyens voudraient la voir redémarrer... Une pétition a d'ailleurs été lancée sur Internet, à destination du bourgmestre de Grâce-Hollogne, afin d'obtenir sa réouverture.

Parmi les commentaires des personnes ayant signé cette pétition, on peut également lire que cette brocante apporte du dynamisme à la place et qu'elle est bénéfique pour les commerçants locaux. D'autres estiment que cette activité permettait aux brocanteurs d'arrondir leurs fins de mois et aux acheteurs d'y faire leurs emplettes à moindre coût.

Du côté de la commune, ce n'est pas qu'on ne veut pas... mais... En effet, plusieurs problèmes se posent. Tout d'abord, il convient de renouveler la convention avec la structure qui gérait la brocante, soit Les oeuvres scolaires. L'argent récolté était alors redistribué aux écoles. Le souci, nous dit-on, c'est que cette ASBL manque de bénévoles pour gérer la brocante et qu'il s'agit de personnes plus âgées. Avant toute chose, dès lors, il conviendrait de reconstituer une équipe.

De plus, au regard des nuisances qui sont par ailleurs dénoncées, il conviendrait de revoir la manière de l'organiser. Il nous revient, par exemple, que l'installation des brocanteurs tôt le matin génère des problèmes de mobilité. Une nouvelle réglementation s'imposerait donc afin de contenter le plus grand nombre... Est-il judicieux de la maintenir à cet endroit? Et selon le même rythme, à savoir chaque dimanche? Ce sont des questions qui ont été soulevées au sein du collège communal et qui font l'objet d'une réflexion.

Mais, nous dit-on, sachant qu'elle joue aussi un rôle social, il n'y a pas de volonté politique de ne pas relancer la brocante... On en veut pour preuve qu'il a été convenu de lancer un appel à des bénévoles. La réflexion va même jusqu'à envisager de l'ouvrir à de petits artisans locaux...

Ce qui semble évident à ce stade, en tout cas, c'est que la brocante du Pérou ne peut plus être organisée dans les mêmes conditions... Le temps de procéder aux démarches nécessaires, d'autant plus que les grandes vacances approchent, la brocante ne sera sans doute pas rétablie avant septembre...