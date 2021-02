C’est donc le 15 février prochain que le conseil communal de Grâce-Hollogne se réunira enfin.

Au programme de ce conseil, deux seuls maigres points : “l’acceptation de la démission volontaire d’un échevin (sic) et la réduction d’une unité du nombre d’échevins dévolu légalement à la commune. Grâce-Hollogne passera ainsi de 5 à 4 échevins.

En clair, Manuel Dony qui avait présenté sa démission peut enfin partir et personne n’est prévu pour le remplacer, du moins pour l’instant.

Rappelons que la commune a été condamnée à accepter cette démission et devait verser 1 000 euros par jour de retard par rapport à cette absence d’acceptation. Au 15 février, Manuel Dony sera plus riche d’une quinzaine de milliers d’euros venant en droite ligne des caisses communales… L’échevin en partance a toutefois annoncé qu’il verserait tout cet argent à des œuvres caritatives.

Le second point à l’ordre du jour est plus inquiétant puisqu’il officialise ce que tout le monde savait : l’absence d’accord quant au remplacement de M. Dony. Et, manifestement, ce n’est pas près de s’arranger…