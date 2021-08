Racheté par la Ville, le Grand-Bazar a, lui aussi, été impacté par les inondations au rez-de-chaussée et au sous-sol. Et par conséquent, les commerces qui s’y trouvaient encore (la boulangerie, la pizzeria, le salon de coiffure, Planet Parfum et la papeterie). Ceux-ci ne rouvriront pas.

"Pour rappel, nous avons pour projet d’installer la cité administrative au Grand-Bazar", explique Muriel Targnion. "Les commerçants avaient été prévenus qu’à moyen terme, ils devraient cesser leur bail. Mais avec les inondations, les coûts et le temps nécessaire pour tout refaire étaient trop importants. Ce n’était pas opportun. La plupart des commerçants étaient favorables à l’idée de ne pas réinvestir eux-mêmes dans l’outil. Cela aurait valu la peine de continuer jusqu’au bout, un an ou deux, mais les inondations ont changé la donne".

Une situation qui n’arrange pas pour autant la Ville de Verviers. "C’était des revenus en plus pour nous". Pour le moment, seul le hub créatif occupe encore les lieux. "Ils sont installés au premier étage et on a pu mettre un groupe électrogène qui les autonomise par rapport au reste du bâtiment. On est en train de réfléchir, par rapport aux fonds européens, à un nouvel endroit. En attendant de déménager, il pourra rester là".

Actuellement, on ne sait pas encore si les différentes enseignes concernées se réinstalleront à Verviers.

De son côté, le dossier de la cité administrative continue d’avancer. "Le cabinet d’études est en train de finaliser le projet", note la bourgmestre.