Vers 20h en effet le jeune homme a été interpellé par une patrouille de police alors qu'il circulait, ivre et sans masque, sur la place. Les policiers lui ont demandé de circuler mais surtout de mettre son masque comme l'exige le règlement. Baptiste n'a toutefois pas voulu entendre raison et s'est donc rebellé contre les agents. Ce dernier est même devenu physiquement violent et s'en est pris aux policiers; l'un d'eux souffre d'une incapacité de travail de 4 jours.

Baptiste a toutefois pu être maitrisé et a été privé de liberté.

Entendu, il reconnaît les faits... il a été déféré au parquet de Liège.

