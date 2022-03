C’est avec émotion que l’équipe de La Grand Poste s’est vue décerner ce mercredi le prix de "meilleur espace de coworking" à l’occasion de la 3e édition belge du prix Office Space of the Year organisé par CBRE, en partenariat avec Vitra. Une compétition lors de laquelle 26 candidatures issues de toute la Belgique ont été reçues et évaluées par un jury professionnel composé de Serge Fautré (Chief Executive Officer, AG Real Estate), Renaud Chevalier (Partner&Managing Director, ASSAR Architects), Frédérique Masquelier (rédactrice en chef, La Libre Immo), Johan Claes (Employer Branding&Sourcing Manager, STIB/MIVB), Sébastien Laporte (Head of Organisation Effectiveness, Ethias) et Maxime Kumpen (CEO, CBRE Belgique&Luxembourg).

Une belle reconnaissance pour La Grand Poste, déjà détentrice du Prix du Patrimoine et du Matrimoine de Liège reçu en décembre, du RES Award obtenu en février pour la catégorie "développement (semi-) public" et nommée lors du MIPIM, catégorie "Best Refurbished Building".

Un prix d’autant plus important pour l’équipe dans la mesure où celui-ci récompense le cadre de vie des usagers de La Grand Poste et l’expérience qui leur est proposée au quotidien. Le jury a en effet basé son vote sur plusieurs aspects ayant un impact sur les employés dans leur vie quotidienne au travail : le design et la créativité, la technologie et l’innovation, ou encore les aspects pratiques tels que l’accessibilité et les services offerts aux collaborateurs.

Un lieu ouvert à tous

Située en cœur de ville et inaugurée en septembre 2021, La Grand Poste accueille sur près de 8.000m² une communauté d’entrepreneurs créatifs avec un focus sur le digital, les médias et l’industrie du divertissement. On retrouve cinq espaces interconnectés : un espace de coworking aux formules variées ; un food market, un bar et un rooftop ; une brasserie artisanale ; un lieu pour accueillir des programmes d’accompagnement de start-up et le media campus de l’Université de Liège.

Développée à l’initiative de Noshaq et de BPI Real Estate pour un coût total de 35 millions d’euros, la restauration de La Grand Poste a été orchestrée par le bureau d’architecture Altiplan, BPC Group, le bureau d’études Lemaire et Ellyps, et le bureau d’architecture intérieure Twodesigners.

Le chantier a été mené avec une volonté de "moderniser le lieu tout en conservant son âme d’antan, faire cohabiter publics variés aux usages divers, rassembler une offre de restauration créative et diversifiée", séduire les professionnels tout en s’ouvrant au grand public, etc. Une convergence d’énergies qui œuvrent de concert à la redynamisation de tout un quartier du cœur historique de Liège, appelé à devenir un véritable district créatif en plein centre-ville.

"Notre objectif était de créer une atmosphère accueillante et reposante, propice à l’émulation et au travail, mais aussi aux rencontres et au partage. De construire un lieu ouvert, où il fait bon travailler, mais pas que. Un espace moderne, déterminé par des besoins contemporains", conclut Gérôme Vanherf, CEO de La Grand Poste.