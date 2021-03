FLéMALLE Le centre est à nouveau accessible depuis le carrefour de la caserne des pompiers…

ça commence à prendre forme, diront certains. Pour d’autres, riverains comme commerçants, il est temps que ça se termine… Bref, de manière générale, faut-il l’avouer, les travaux sur la Grand’route sont clairement pesants !

Début mars, plusieurs commerçants s’étaient unis pour exprimer ensemble leur coup de gueule vis-à-vis du chaos qu’ils estimaient subir depuis qu’une nouvelle phase de travaux, entre le commissariat de police et l’athénée Guy Lang, avait été lancée. "Une signalisation qui change encore plus vite qu’on ne change de chemise, une communication limitée, un manque flagrant de considération envers les commerçants", dénonçaient-ils alors qu’ils constataient une baisse de clientèle, sans doute refroidie par ces travaux rendant l’accès plus contraignant…

Mais ils évoluent puisque l’accès au centre de Flémalle est désormais rétabli depuis le carrefour de la caserne des pompiers. La rue Edgard Doneux reste néanmoins accessible uniquement par l’arrière, soit via le parking du Delhaize.

Courant décembre